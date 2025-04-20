لحين سماع الشهود، النيابة تحتجز 5 أشخاص تعدوا على محصل بترام الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حجز 5 متهمين بالاعتداء على محصل بهيئة النقل العام في محطة ترام الرمل، على ذمة التحقيقات بعدما تعرض للضرب والسحل وعقره بكلب كان بحوزة أحدهم، لطلب تحريات المباحث حول الواقعة والسماع الشهود وإجراء تحليل مخدرات للمهتمين.

ووقع الحادث في محطة ترام محمد محفوظ، عندما حاول المحصل منع مجموعة من الشباب من استقلال الترام بصحبة كلب، حرصا على راحة الركاب.

وأصروا على الصعود، وعندما اعترضهم المحصل، أنزلوه بالقوة من الترام واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يطلق أحدهم كلبه عليه ما أدى إلى إصابته بعقر.

وقام العاملين بالترام والركاب بالتدخل على الفور، وتمكنوا من ضبط أحد المتهمين وتسليمه إلى قوات الشرطة، فيما تمكنت الجهات الأمنية لاحقا من القبض على بقية المتورطين في الواقعة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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