مصدر بالضرائب يكشف موقف المصلحة من استبدال الرسوم المختلفة بضريبة إضافية موحدة وموعد تطبيقه

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب موقف المصلحة من استبدال الرسوم المختلفة بضريبة إضافية موحدة وموعد تطبيقه، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

وأكد المصدر، أن المصلحة تعمل خلال الفترة الراهنة على دراسة مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح بعد توجيه الرئيس السيسي بتنفيذه.

استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص ل “فيتو” أن مصلحة الضرائب تعمل خلال الفترة الراهنة على إعداد حزمة التسهيلات الضريبية الثانية والتي من المقرر أن تشمل توجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

موعد إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

وأوضح المصدر من موعد إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية سيكون العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب منفتحة تمامًا على مقترحات ورؤى مجتمع الأعمال، حيث تعمل الحكومة بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، كما أكد أن الوزارة تسعى دائمًا لتحفيز بيئة أعمال مرنة تكون أكثر قدرة على المنافسة.

وشدد على أن الهدف الأسمى للوزارة ومصلحة الضرائب هو إعادة ثقة الممولين في المصلحة وهو ما يعمل عليه من خلال حزم التسهيلات الضريبية.

وأوضح أن حزمة التسهيلات القادمة سيتم بناءها على أساس توسيع القاعدة بجانب وجود تسهيلات وسهولة في التقييم والإجراءات والسداد.



و في سياق متصل أكد أحمد كجوك وزير المالية، في تصريحات سابقة أن الحكومة تضع آمالًا كبيرة على القطاع الخاص لتوسيع دوره في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن هذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق واضح لتحفيز النمو



أوضح كجوك أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق وتعاون كامل لتحقيق أهداف مشتركة. وقال إن الأولويات والسياسات المالية التي تنتهجها الحكومة تسعى إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز النمو الاقتصادي، وضمان تنمية القطاعات الحيوية من خلال التناغم والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

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