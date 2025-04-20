الأحد 20 أبريل 2025
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دين ودنيا

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: إن السيدة مريم عليها السلام كانت محجبة، متابعًا: أي سيدة لا ترتدي الحجاب حسابها عند الله.

 

أحمد كريمة: الحجاب من المسلمات الشرعية

وأضاف خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام"، بقناة “الشمس”، أن من يتحدث بأن الحجاب غير فرض أمر غير صحيح، والحجاب من المسلمات الشرعية.

 

رأي أحمد كريمة في قضية الحجاب 

وأوضح “كريمة” رأيه حول قضية الحجاب، مؤكدًا أن عبارة "الحجاب" بالمعنى المتعارف عليه لستر المرأة ليست موجودة بصورة مباشرة في القرآن الكريم، وإنما هي استنباط وتفسير من قبل العلماء.

 

الشيخ أحمد خليل: الحجاب ليس مجرد تقليد اجتماعي أو موروث ثقافي، بل هو أمر إلهي واجب

من جانبه أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن الحجاب فريضة شرعية ثابتة بنصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولا مجال للتشكيك في ذلك.

وقال الشيخ أحمد خليل في تصريحات صحفية: "الحجاب ليس مجرد تقليد اجتماعي أو موروث ثقافي، بل هو أمر إلهي واجب على المرأة المسلمة، وقد ورد في قوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..." [النور: 31]، وهي آية واضحة في الأمر بالحجاب".

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