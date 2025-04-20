الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

تموين شرق الإسكندرية يضبط فسيخ ورنجة مجهولة المصدر

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة.

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ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية،و تعليمات  المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية،بتشديد الرقابة على أسواق الاسماك المملحة تزامنا مع اعياد الربيع حفاظا على صحة المواطنين

فقد قامت إدارة تموين شرق برئاسة  رضا حسن مدير الإدارة وإشراف  أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين والصحة  بعدة حملات على نطاق الإدارة.

 

و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة ٧٠ كجم رنجة و٥٠ كجم فسيخ مجهول المصدر وتحرير محضر حيازة ٥٠ كجم فسيخ و٢٠ كجم سردين مملح مجهول المصدر

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

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الفريق أحمد خالد بمحافظة الاسكندرية السيد حرز الله

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