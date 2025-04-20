علي الشامل عن سليمان عيد: رحيله ضاعف الأحزان وهذه صفة تميز بها

سليمان عيد، عبر الفنان علي الشامل، عن حزنه لرحيل الفنان سليمان عيد، قائلًا: وفاته تسببت في حزن كبير داخل الوسط الفني".

روح وأخلاق سليمان عيد

وأضاف “الشامل” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد”: الفنان سليمان عيد من النجوم الذين تسببوا بألم وحزن عند رحيلهم لما يمتلكه من روح طيبة وأخلاق رفيعة، متابعًا: كان ودودا ويحمل أخلاق أولاد البلد.

حزن الناس على رحيل سليمان عيد

وتابع:"من النادر أن يتفق الناس على شخص، لكن الجميع حزين من قلبه على رحيل سليمان عيد ويشعرون أنه أخ أو أب لهم بسبب إنه شبه الناس ومنهم.

الفنان سليمان عيد، فيتو

جرعة حزن مضاعفة لرحيل سليمان عيد

وأوضح أن هناك جرعة حزن مضاعفة بسبب أن موعد وفاة الفنان سليمان عيد قبل الذكرى الأولى لعمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، فتجددت الأحزان بقوة مضاعفة، مؤكدًا أن هذا التاريخ سيكون بمثابة تاريخ مؤسف لرحيل هؤلاء النجوم، ليس لأنهم فقط من علامات الفن المصري، بل لأنهم نجوم يُعبرون عن الشعب المصري.

واستيقظ المصريون صباح أمس الجمعة الماضية، على خبر وفاة الفنان سليمان عيد الذي رسم البسمة على وجه جمهوره لخفة ظله فى عالم الفن، متأثرًا بأزمة صحية، حيث توقفت عضلة القلب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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