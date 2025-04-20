أحمد بتشان يطرح فيديو كليب "بطلت أعد الأيام"

طرح الفنان أحمد بتشان فيديو كليب أغنيته الجديدة “بطلت أعد الأيام” وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أحمد بتشان الجديدة

أغنية أحمد بتشان الجديدة “بطلت أعد الأيام” من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي نادر حمدي.



ومن ناحية أخرى، كان المطرب الشاب أحمد بتشان، طرح أغنيته الجديد بعنوان “روح”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وقام بتصويرها المخرج شادي قاسم.

وتعد أغنية روح، هي رابع أغنيات ألبوم أحمد بتشان الجديد الذي يتم طرحه بشكل متتابع عبر جميع المنصات الإلكترونية المختلفة.

وكان أحمد بتشان، طرح منذ أسابيع قليلة، أغنية بعنوان “من غير زعل”، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادي قاسم، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وماستر نادر حمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.