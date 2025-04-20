الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد بتشان يطرح فيديو كليب "بطلت أعد الأيام"

أحمد بتشان، فيتو
أحمد بتشان، فيتو

طرح الفنان أحمد بتشان فيديو كليب أغنيته الجديدة “بطلت أعد الأيام” وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أحمد بتشان الجديدة 

أغنية أحمد بتشان الجديدة “بطلت أعد الأيام” من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي نادر حمدي.


ومن ناحية أخرى، كان المطرب الشاب أحمد بتشان، طرح أغنيته الجديد بعنوان “روح”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وقام بتصويرها المخرج شادي قاسم.

وتعد أغنية روح، هي رابع أغنيات ألبوم أحمد بتشان الجديد الذي يتم طرحه بشكل متتابع عبر جميع المنصات الإلكترونية المختلفة.

وكان أحمد بتشان، طرح منذ أسابيع قليلة، أغنية بعنوان “من غير زعل”، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادي قاسم، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وماستر نادر حمدي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية أحمد بتشان أغنية أحمد بتشان الجديدة أحمد بتشان الفنان أحمد بتشان
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية