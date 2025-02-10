الإثنين 10 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد بتشان يقدم دعاء في رمضان 2025

أحمد بتشان، فيتو
أحمد بتشان، فيتو

انتهي المطرب أحمد بتشان من تسجيل دعاء بصوته في رمضان 2025، في أحد الاستوديوهات الخاصة 

أحمد بتشان في رمضان 2025 

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أحمد بتشان دعاء بصوته في الشهر الكريم، بل قدم قبل ذلك دعاء اغفر ذنوبي.

ومن ناحية أخري كان قد طرح المطرب الشاب أحمد بتشان، أغنيته الجديد بعنوان “روح”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وقام بتصويرها المخرج شادي قاسم.

وتعد أغنية روح، هي رابع أغنيات ألبوم أحمد بتشان الجديد الذي يتم طرحه بشكل متتابع عبر جميع المنصات الإلكترونية المختلفة.

 

وكان أحمد بتشان، طرح منذ أسابيع قليلة، أغنية بعنوان “من غير زعل”، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادي قاسم، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وماستر نادر حمدي.

ديد تعاقد بتشان

أعلنت شركة "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" للإنتاج تجديد التعاقد مع الفنان أحمد بتشان لإنتاج 3 ألبومات جديدة.

وقعت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، المدير التنفيذي لنجوم ريكوردز، ورئيس مجلس إدارة هاي واي للإنتاج، على عقود التجديد.

الفنان أحمد بتشان

وعلق أحمد بتشان بعد توقيعه العقد الجديد مع "نجوم ريكوردز"، قائلا: "إن شاء الله يكون التعاون بيننا يصل إلى 30 ألبومًا جديدًا وليس 3 فقط، مبسوط وأتشرف أنني أتعاون مع شركة كبيرة مثل (نجوم ريكوردز)، التي أعتبرها أهم شركة إنتاج في الشرق الأوسط، أشكرهم على دعمهم وإيمانهم بموهبتي".

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