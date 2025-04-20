الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة في نصف نهائي الكونفدرالية

نهضة بركان المغربي،
نهضة بركان المغربي، فيتو

الكونفدرالية، أعلن الجهازين الفنيين تشكيل مباراة نهضة بركان ضد شباب قسنطينة، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي تنطلق بعد قليل على أرضية الملعب “البلدي” ببركان.

وتمكن فريق نهضة بركان من تحقيق الصعود إلى المربع الذهبي بعد التغلب على أسيك ميموزا الإيفواري ذهابا وإيابا في الدور ربع النهائي للمسابقة.

من جهته حقق شباب قسنطينة تأهلا تاريخيا على حساب مواطنه اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، في محاولة لشق الطريق نحو المشهد الختامي على حساب وصيف بطل النسخة الماضية.

تشكيل نهضة بركان ضد شباب قسنطينة 

حراسة المرمى:  منير المحمدي

خط الدفاع:  يوسوفو دايو – محمد أمين ساديل – هيثم منعوت – عبد الحق عسال

خط الوسط: ياسين البحيري – عماد الرياحي – مامادو لامين كامارا – أيوب خيري

خط الهجوم:  يوسف الزغودي – بول باسين

تشكيل شباب قسنطينة نهضة بركان 

حراسة المرمى: بو حلفاية

خط الدفاع:  أسامة مداحي – شاهين بلول – أشرف بودرامة – هواري بوش.

خط الوسط: بن شعيرة – ميسالا مرباح – براهيم ديب

خط الهجوم: عبد النور بلحسيني – منذر طمين – بن شاعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفدرالية نهضة بركان شباب قسنطينة مباراة نهضة بركان ضد شباب قسنطينة نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية الملعب “البلدي” ببركان

مواد متعلقة

معروف حكما لإياب سيمبا وستلينبوش بدلا من أمين عمر في الكونفدرالية

سيمبا يفوز على ستيلينبوش بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

نهضة بركان يفوز علي أسيك ميموزا ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

كاف يحرم الصفاقسي من جماهيره في مباراتين بعد أحداث مباراة شباب قسنطينة

ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية