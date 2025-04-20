تشكيل مباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة في نصف نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، أعلن الجهازين الفنيين تشكيل مباراة نهضة بركان ضد شباب قسنطينة، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي تنطلق بعد قليل على أرضية الملعب “البلدي” ببركان.

وتمكن فريق نهضة بركان من تحقيق الصعود إلى المربع الذهبي بعد التغلب على أسيك ميموزا الإيفواري ذهابا وإيابا في الدور ربع النهائي للمسابقة.

من جهته حقق شباب قسنطينة تأهلا تاريخيا على حساب مواطنه اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، في محاولة لشق الطريق نحو المشهد الختامي على حساب وصيف بطل النسخة الماضية.

تشكيل نهضة بركان ضد شباب قسنطينة

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: يوسوفو دايو – محمد أمين ساديل – هيثم منعوت – عبد الحق عسال

خط الوسط: ياسين البحيري – عماد الرياحي – مامادو لامين كامارا – أيوب خيري

خط الهجوم: يوسف الزغودي – بول باسين

تشكيل شباب قسنطينة نهضة بركان

حراسة المرمى: بو حلفاية

خط الدفاع: أسامة مداحي – شاهين بلول – أشرف بودرامة – هواري بوش.

خط الوسط: بن شعيرة – ميسالا مرباح – براهيم ديب

خط الهجوم: عبد النور بلحسيني – منذر طمين – بن شاعة

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