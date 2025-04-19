السبت 19 أبريل 2025
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أخبار مصر

بسبب المصايف، إجراء جديد من السكك الحديدية على خط الإسكندرية

قطار
قطار

 قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالتنسيق مع هندسة السكة والتشغيل لبدء تقديم خدمات جديدة على خط الإسكندرية مع اقتراب إجازة نهاية العام وما تشهده من إقبال على قطارات المصايف. 

تعديل مواعيد بعض قطارات السكك الحديدية بسبب المصايف 

 وتأتي هذه الخطوة في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وقررت الهيئة تعديل تركيب قطارى 923 / 902 القاهرة / الإسكندرية والعكس بعربات أسبانى مطور، كما تقرر اعتبارًا من يوم الـ30 من أبريل الجاري تعديل تركيب قطار 923 القاهرة / الإسكندرية بتركيب 11 عربات أسبانى مطور وبنفس جدوله الحالى، وكذلك اعتبارًا الأول من مايو المقبل تعديل تركيب قطار 902 الإسكندرية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 923 وبنفس جدوله الحالى.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر القومية لسكك حديد مصر

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