الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

نقابة الأطباء: نتابع الحالة الصحية للطبيب محمد حسين ونقدم سبل الدعم له

الطبيب محمد حسين
الطبيب محمد حسين
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أكدت النقابة العامة للأطباء، متابعتها للحالة الصحية للطبيب محمد حسين، فور علمها بتعرضه لوعكة صحية، حيث قام الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، بالتواصل مع الطبيب محمد حسين، والمستشفى التي يتواجد بها في منطقة الهرم، لمعرفة حالته الصحية والتنسيق لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة له.

تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطبيب

 

وقام د. خالد أمين زراع، بالتواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان د. حسام عبد الغفار، للتنسيق من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطبيب، والذي أكد بدوره أن الوزارة تقوم بالتنسيق لنقل الطبيب إلى إحدى المستشفيات التابعة لها، ثم بعدها وجه وزير الصحة والسكان بنقل الطبيب إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة له.

كما تواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، مع الطبيب للإطمئنان على الحالة الصحية للطبيب، والتأكيد على دعم النقابة الكامل له.

وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن النقابة واتحاد المهن الطبية سيقومان بتقديم الدعم اللازم للطبيب وحقوقه عليهما، لمساندته خلال فترة علاجه وتخفيفًا للأعباء التي قد يواجهها.

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وثمنت نقابة الأطباء، تحرك وزارة الصحة والسكان وتوجيه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بعلاج الطبيب في مستشفى معهد ناصر.

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