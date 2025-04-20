الأحد 20 أبريل 2025
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مديرية تموين غرب والجمرك بالإسكندرية تشن حملات على أسواق الأسماك المملحة استعدادا لشم النسيم

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة. 

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وذلك تنفيذا لتوجيهات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات  المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية،بتشديد الرقابة على أسواق الاسماك المملحة تزامنا مع اعياد الربيع حفاظا على صحة المواطنين.

 

وقامت إدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة  أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وفريق العمل التابع له وادارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وادارة تموين غرب والجمرك  برئاسة الدكتورة كريمة تمساح وإشراف  إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بعدة حملات على أسواق الأسماك المملحة.

 

وأسفرت عن تحرير محضرين عرض وبيع أسماك مملحة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وتم التحفظ على كمية فسيخ تقدر ٢٥٠ كجم، تحرير محضر إيقاف محطة خدمة وتموين سيارات بدون تصريح.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

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بمحافظة الاسكندرية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية السيد حرز الله مديرية التموين

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