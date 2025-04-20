مانشستر يونايتد يخسر في ملعبه أمام وولفرهامبتون 0/1 بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بنتيجة 0/1، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل بابلو سارابيا هدف وولفرهامبتون في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 77.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

أونانا - لينديلوف - مزراوي - هويلوند - دورجو - إريكسن - جارناتشو - أوجارتي - ماينو - أماس - فريدريكسون.

وتواجد على مقاعد البدلاء: هيتون - دالوت - إيفانز - ماجواير - يورو - كاسيميرو - فيرنانديز - ماونت - أوبي.

تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد

سا - سيميدو - بوينو - أجبادو - توتي - نوري - أندري - جوميز - مونيتسي - كونها - لارسين.

وحسم وولفرهامبتون لقاء الدور الأول على ملعبه أمام مانشستر يونايتد (2-0)، وسجل الثنائية حينها ماتيوس كونها وهوانج هي تشان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.