احتفالية يوم الربيع بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية يوم الربيع تحت عنوان "استمتع، امرح، فكر، العب"، وذلك يوم الخميس 17 إبريل بنادي الاتحاد السكندري، بالتعاون مع مؤسسة تطبيق سند، ومؤسسة أديك، ونادي ماجستيك ليونز، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



شارك في الاحتفالية أطفال من جمعيات خيرية ومدارس مختلفة في المراحل الابتدائية والإعدادية.

وقد اشتمل برنامج الحفل على عدة فقرات وورش عمل متنوعة، منها الفنية والتي تم بها تسليط الضوء على الحرف اليدوية البسيطة مثل ورشة صناعة العطور، وورشة إعادة تدوير الورق وصناعة أقلام من الورق، وأيضًا ورش عمل ثقافية مثل ورشة كتابة باللغة المصرية القديمة، وورشة لتنمية مهارات الأطفال، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية والترفيهية مثل كرة القدم والسلة وغيرها من الألعاب الممتعة، والتي شارك بها بعض المؤسسات الخيرية. هذا وقد تضمن الحفل أيضًا عرض كورال قدمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الرائد في خدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء، من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي

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