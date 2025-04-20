أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتكليف وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، برئاسة اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء.

محافظ سوهاج يُكلف وكيل وزارة الإسكان برئاسة لجنة استئناف أعمال البناء

وأوضح المحافظ أن اللجنة تتولى مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين لاستئناف أعمال البناء، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بما يقلل من أعباء الانتظار على المواطنين.

وأكد "سراج" أهمية دور اللجنة فى تحسين بيئة الاستثمار العمراني، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات البناء يسهم في تحقيق التوسع العمراني المنضبط، ويعزز فرص العمل والاستثمار في القطاع العقاري.

وشدد محافظ سوهاج على أهمية قيام اللجنة بعملها بكفاءة وشفافية، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

وناشد المحافظ جميع المواطنين الراغبين في استئناف أعمال البناء بتقديم طلباتهم للجنة بعد إعادة تشكيلها لسرعة اتخاذ الإجراءات والبت في طلباتهم وفقًا للمعايير والضوابط.

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