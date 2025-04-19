جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراه لباحث بعد وفاته بـ 5 أشهر

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه سيتم مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث إبراهيم محمود عبده المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، والذي وافته المنية منذ 5 شهور، وذلك تشريفًا وتكريمًا للباحث وحفظًا لحق ملكيته الفكرية وحتى لا يذهب جهده سدى، وتكريمًا لوالديه ووفاءً من الجامعة للراحلين من باحثيها.

الدكتور إبراهيم المتوفى

جدير بالذكر أن الرسالة بعنوان “توفير الطاقة في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقة الشمسية، والآن تجرى المناقشة بالقاعة الزجاجية بمقر جامعة سوهاج القديم”.

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