السبت 19 أبريل 2025
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جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراه لباحث بعد وفاته بـ 5 أشهر

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه سيتم مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث إبراهيم محمود عبده المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، والذي وافته المنية منذ 5 شهور، وذلك تشريفًا وتكريمًا للباحث وحفظًا لحق ملكيته الفكرية وحتى لا يذهب جهده سدى، وتكريمًا لوالديه ووفاءً من الجامعة للراحلين من باحثيها.

الدكتور ابراهيم المتوفى 
الدكتور إبراهيم المتوفى 

 جدير بالذكر أن الرسالة بعنوان “توفير الطاقة في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقة الشمسية، والآن تجرى المناقشة بالقاعة الزجاجية بمقر جامعة سوهاج القديم”. 

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دكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج طاقة الشمسية توفير الطاقة

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