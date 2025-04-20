بينهم 3 أجانب، تحقيقات موسعة مع 9 متهمين بقضية اتهام سارة خليفة بالاتجار في المخدرات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بفتح تحقيقات موسعة مع 9 متهمين، من بينهم 3 أجانب جدد في اتهام المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة بالاتجار في المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة امام منزلها، كما قررت النيابة إرسال المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، مع حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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