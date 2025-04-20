يقدم موقع فيتو بث مباشرلمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025، بعد قليل بالدوري الإنجليزي.

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

ومن المقرر أن تنقل بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية المالك الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

وخصصت الشبكة قناتها beIN SPORTS 1 HD لنقل مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر وذلك بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويذاعىبث مباشر ل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وأعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويحتل ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، مع تبقي 6 مراحل فقط على نهاية الموسم.

ويحتاج ليفربول إلى حصد النقاط الثلاث، خلال لقائه مع مضيفه ليستر سيتي، وفي نفس الوقت، خسارة أرسنال أمام مضيفه إبسويتش تاون، صاحب المركز 18 اليوم الأحد للفوز بالبطولة رسميا.

وحال عدم حدوث هذا السيناريو، ربما يتم حسم اللقب يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 34، أو يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول، ضيفه توتنهام.

في المقابل، لا بديل أمام ليستر سوى الفوز على ليفربول، إذا أراد التمسك بآماله الضئيلة في البقاء، في انتظار تعثر بقية منافسيه في اللقاءات المقبلة، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وفي حال تعادل ليستر سيتي على الأقل، فإنه سيتأكد هبوطه رسميا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

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