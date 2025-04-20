الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

مصرع شاب إثر انفجار سخان كهربائي في عزبة المنشاوي بالغربية

مصرع شاب إثر انفجار
مصرع شاب إثر انفجار سخان كهربائي في عزبة المنشاوي بالسنطة

شهدت عزبة المنشاوي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًّا، حيث لقي شاب مصرعه إثر انفجار سخان كهربائي داخل منزله.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يُدعى حسني مسعد الشرقاوي، يبلغ من العمر 21 عامًا، نتيجة انفجار سخان كهربائي أثناء تشغيله داخل منزله بعزبة المنشاوي.

الشاب ضحية السخان الكهربي
الشاب ضحية السخان الكهربي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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