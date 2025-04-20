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ثقافة وفنون

نجمات الأوبرا تتوهج فى قصر شعب جيبوتى بأعمال كوكب الشرق

حفل الأوبرا لكوكب
حفل الأوبرا لكوكب الشرق في جمهورية جيبوتي

 واصلت الثقافة المصرية احتفالاتها العالمية بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق، حيث أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وبالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف وسفارة مصر بجمهورية جيبوتى، والسفير خالد الشاذلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بجيبوتى أمسية إبداعية جاءت ضمن فعاليات عام أم كلثوم، وأحيتها فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، ومشاركة نجمتى الأوبرا نهاد فتحي وغادة آدم، تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

فوسط كوكبة من المسئولين والشخصيات العامة منهم وزيرة الشباب والثقافة، وزير التعليم العالي والبحث، أمين عام البرلمان وحشد من سفراء الدول العربية منهم قطر، اليمن، ليبيا، الجزائر وكوكبة من سفراء الدول الأجنبية مع عدد ضخم من الجمهور الجيبوتى وأبناء الجاليات توهج مسرح قصر الشعب بأعمال أيقونة الغناء العربى أم كلثوم، وعلى مدار أكثر من ساعتين أجاد المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد قيادة أعضاء الفرقة الذين برزت مهاراتهم فى عزف الألحان المختارة، كما نجحت النجمتان نهاد فتحي وغادة آدم فى انتزاع الإعجاب بعد إجادتهما أداء مقامات الطربيات الخالدة منها أمل حياتي، دارت الأيام، ألف ليلة وليلة والأطلال التى جملت الختام.

وتتويجًا للزيارة التى تأتى تعزيزًا للروابط الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين وتعد الأولى لفرقة موسيقى عربية تنتمى لدار الأوبرا المصرية كرمت الدكتورة هيبو مؤمن عسووه وزيرة الثقافة فى جمهورية جيبوتى ممثلو البعثة الفنية المصرية بإهدائهم نماذج تذكارية تعبر عن التراث فى بلدها تقديرًا لجهودهم في نشر أحد ألوان الإبداع العربى، وأعربت عن فخرها بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية، مؤكدة أهمية المبادرات المشابهة في بناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب.

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دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم رانيا عبد اللطيف رئيس العلاقات الثقافية الخارجية جيبوتي
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