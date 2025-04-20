الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي بـ آداب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

انطلقت الاختبارات الإلكترونية لمنتصف الفصل الدراسي بمعامل جامعة عين شمس بكلية الألسن. 

بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي باداب عين شمس


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة والدكتور حنان كامل عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

 
تعقد الامتحانات من خلال وحدة القياس والتقويم بالكلية برئاسة الدكتور سيد عبدالله وبالتعاون مع مركز تطوير التعليم بالجامعة برئاسة  الدكتورة منال عبد العال. 


تمتد الامتحانات يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء وعلى مدار فترات امتحانية تستوعب الفترة الواحدة ٧٥٠ طالب،  وتجرى الامتحانات الاليكترونية لجميع المستويات ولجميع أقسام وبرامج الكلية. 


ويشارك في إدارتها إلى جانب وحدة القياس والتقويم أعضاء كنترول كل مستوى، وعقب الانتهاء من إجراء الامتحان يتمكن الطالب من الاطلاع على درجته مباشرة، هذا وتستمر الامتحانات على مدار أسبوعين كاملين باستثناء أيام الأعياد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الامتحانات الاليكترونية كلية الالسن وحدة القياس والتقويم وحدة القياس عين شمس تطوير التعليم

مواد متعلقة

لأول مرة في منطقة القرن الأفريقي، مصر للطيران الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

️وزير الطيران يشارك الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

التعليم العالي: وكالة الفضاء الإفريقية تدعم تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي (صور)

مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

قائمة بالجامعات الأهلية المقرر بدء الدراسة بها في محافظات الصعيد وأبرز التخصصات

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وزيرة الهجرة السابقة بجامعة عين شمس: طلاب الألسن هم ترس العمل لنهضة مصر وخدمة مصالحها العليا
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

حذرتكم وأنتم نيام، توفيق عكاشة: ما يحدث الآن انطلاق لحرب كبرى تنفيذًا لأمر الله

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس الزمالك بتهمة إهدار المال العام

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: زعزعة الثوابت الدينية تهدد استقرار المجتمع

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية