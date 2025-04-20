انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي بـ آداب عين شمس

انطلقت الاختبارات الإلكترونية لمنتصف الفصل الدراسي بمعامل جامعة عين شمس بكلية الألسن.

بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي باداب عين شمس



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة والدكتور حنان كامل عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية للتعليم والطلاب.



تعقد الامتحانات من خلال وحدة القياس والتقويم بالكلية برئاسة الدكتور سيد عبدالله وبالتعاون مع مركز تطوير التعليم بالجامعة برئاسة الدكتورة منال عبد العال.



تمتد الامتحانات يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء وعلى مدار فترات امتحانية تستوعب الفترة الواحدة ٧٥٠ طالب، وتجرى الامتحانات الاليكترونية لجميع المستويات ولجميع أقسام وبرامج الكلية.



ويشارك في إدارتها إلى جانب وحدة القياس والتقويم أعضاء كنترول كل مستوى، وعقب الانتهاء من إجراء الامتحان يتمكن الطالب من الاطلاع على درجته مباشرة، هذا وتستمر الامتحانات على مدار أسبوعين كاملين باستثناء أيام الأعياد.

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