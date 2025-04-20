وزير الثقافة يصل الدوحة للمشاركة في فعاليات “قطر تبدع 2025”

وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ثاني محطات جولته الخارجية الرسمية، وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان “قطر تبدع 2025”، أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة، والذي يجمع نخبة من المبدعين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، السيد محمد سعد الرميحي، مدير متاحف قطر، والسفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الفنون، والتراث، والإبداع، بما يعكس مكانة مصر وريادتها الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يشارك وزير الثقافة خلال زيارته في عدد من الفعاليات الرسمية واللقاءات الثنائية، كما سيشهد عروضًا فنية ومناقشات فكرية تندرج ضمن برنامج المهرجان الذي يُعد منصة عالمية للاحتفاء بالثقافة والفنون.

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