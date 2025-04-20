وزير البترول يبحث مع وفد هواي العالمية التعاون فى مجالات التحول الرقمى

بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد شركة هواوى برئاسة تشارلز يانج، نائب رئيس شركة هواوى العالمية ورئيس شركة هواوى للطاقة الرقمية للتجارة والمبيعات والخدمات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التحول الرقمى والطاقات النظيفة والهيدروجين وغيرها.

وخلال اللقاء، أكد بدوى على أهمية دور التكنولوجيات الرقمية فى تحسين كفاءة العمليات فى كافة أوجه عمل قطاع البترول وخاصة الاسراع بأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج، لافتًا إلى أن العمل جارى على تنفيذ العديد من مشروعات القيمة المضافة فى صناعات البتروكيماويات والتعدين والهيدروجين وغيرها.

إحلال الطاقة المتجددة مكان السولار في توليد الكهرباء



وأضاف الوزير أن التعاون مع هواوى يمتد لتنفيذ مشروعات لاحلال الطاقة المتجددة مكان السولار فى توليد الكهرباء بمواقع العمل البترولى، مرحبًا برغبة الشركة فى توسعة أعمالها فى مصر وزيادة التعاون مع قطاع البترول فى عدة مجالات، ووجه الدعوة لوفد الشركة لحضور منتدى مصر للتعدين فى نسخته القادمة، والذى سيعقد فى شهر يوليو القادم.

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة أنها تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أهم مناطق عملها، وتتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء بمواقع العمل البترولى، وتسعى لتوفير حلول مماثلة فى مواقع التعدين.

جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي مصر للتكنولوجيا على هامش فعاليات النسخة الماضية من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 لتنفيذ مشروع تجريبى لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية الآبار باستخدام الطاقة الكهروضوئية.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، والدكتور خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات، ومحمد إسماعيل معاون نائب الرئيس التنفيذى للتخطيط والمشروعات بشركة إيكم، ومن وفد الشركة فيليب وانج رئيس شركة هواوى للطاقة الرقمية فى شمال أفريقيا وبنيامين هاو، رئيس شركة هواوى فى مصر، وجوى دينج، رئيس شركة هواوى للطاقة الرقمية فى مصر.

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