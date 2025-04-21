نقل خط إنتاج سيارات هوندا سيفيك لمصنع إنديان

نقلت هوندا، المختصة في صناعة السيارات، إنتاج طرازات سيفيك ذات الخمسة أبواب المخصصة للسوق الأمريكية إلى مصنعها في إنديان، من أجل البعد عن قرار شركة هوندا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بنسبة 25% على السيارات المستوردة لسيارة هوندا سيدان.

وأكدت هوندا، أن مصنع إنديانا ينتج أيضًا سيارة سيفيك العادية التي تعمل بالبنزين، لذا ليس من الصعب على هوندا إضافة الطراز الهجين إلى قائمة منتجاتها، ولكن ستظل هناك تحديات، من بينها، ستظل شركة صناعة السيارات بحاجة إلى استيراد قطع غيار من دول تُطبق عليها رسوم جمركية لإنتاج سيارات هوندا في الولايات المتحدة، والتي تشمل أيضًا سيارة CR-V



وتمتلك هوندا العديد من المصانع في الولايات المتحدة لتصنيع السيارات، و70 ٪؜ من سيارات هوندا المباعة في الولايات المتحدة يتم تصنيعها في داخل أمريكا حيث يتم تصنيع موديلات باسبورت Passport وأوديسي Odyssey وRidgeline وبايلوت بالولايات المتحدة في ألاباما، بينما يتم تصنيع Accord في ماريسفيل، أوهايو. يتم تصنيع جميع موديلات العلامة التجارية Acura التابعة لشركة هوندا في الولايات المتحدة، وجميعها في أوهايو.



وتدرس هوندا في الوقت الحالي، استمرار التصنيع إما تُوقف استيراد السيارات مؤقتًا،لحين الوصول إلى طرق التعامل مع التكاليف الإضافية التي سيضطرون إلى تحملها نتيجة الرسوم الجمركية، أو تُفكر في بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة أو انتظار انتهاء الحروب التجارية، فإن هوندا في وضع جيد لتوسيع عملياتها هنا. إذا مضت هوندا قدمًا على هذا المنوال، فإننا نعتقد أن ذلك ليس بسبب الرسوم الجمركية فحسب. فشركة هوندا تُفضل المرونة على نطاق عالمي، لذا فهذا لا يعني أنها تُخطط لإبطاء الإنتاج في كندا أو المكسيك

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