دي بروين: شعرت بالصدمة من قرار مانشستر سيتي

كشف البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، عن صدمته من طريقة تعامل ناديه مع تجديد عقده، حيث لم يتم عرضه التجديد عليه طوال الموسم.

صدمة دي بروين

وأعلن دي بروين رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده مع الفريق.

وقال دي بروين في تصريحات صحفية: شعرتُ بالصدمة، طوال العام في مانشستر سيتي لم يعرضوا عليَّ تجديد العقد، ثم أخبروني في اجتماع أنهم لن يجدّدوا عقدي.

وأضاف: أخبرتهم أنني ما زلت قادرا على تقديم المزيد؛ نعم لست بعمر الـ25، ولكني ما زلت قادرا على الإضافة.. قلت لهم: أريد الاستمرار لكنهم رفضوا ذلك.

وترددت أنباء أن نادي نيوم السعودي يسعى للتعاقد مع كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الصيف.

وأشارت الأنباء إلى أن دي بروين وافق مبدئيًا على الانضمام لصفوف نيوم الذي بات قريبًا من التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.

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