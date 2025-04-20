الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر استكمال محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام، المتهم فيها "أحمد. م"، المعيد بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، بتهمة قتل والديه وشقيقه وصديقه، وهي الواقعة التي عرفت بـ"مذبحة دار السلام" على إثر خلافات نشبت بينهم لتعذر  حضور المتهم.

حملت القضية الرقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، وقيدت تحت رقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان الكلية.
 

اعترافات صادمة للمتهم 

وكان المتهم بارتكاب مذبحة  دار السلام  أدلى باعترافات تفصيلية حول ارتكابه جريمة قتل والده ووالدته وشقيقه وصديق والده بالأعيرة النارية، بسبب خلافات على عقارين.

وقال المتهم فى اعترافاته، إنه استغل جهل أبيه قبل فترة واستحوذ على عقارين خاصين بوالده، وعندما علم والده (المجنى عليه) بالأمر نشبت بينهما خلافات، وبتاريخ الأول من ديسمبر نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق النيران عليه وقتله.

 

وتابع المتهم إنه عندما تدخلت والدته، لاحقها على سلم العقار وأطلق عليها أعيرة نارية أودت بحياتها.

 

وأوضح أنه حضر إليه شقيقه وصديق والده وطلبا منه التنازل عن العقارات، إلا أنه أطلق عليهما النيران من نفس السلاح وقام بنقل الجثامين إلى شقة بالطابق الأول فى ذات العقار ووضع عليهم طبقة اسمنتية لمنع انبعاث الرائحة، وأنه حال سؤاله عن والده ووالدته قرر بذهابهما إلى مدينة الصف فى الجيزة لزيارة أحد الأقارب، إلا أنه عاد واعترف بارتكاب جريمته تفصيليا عقب تضييق الخناق عليه.

تحقيقات النيابة العامة تكشف تفاصيل صادمة

وكشفت التحقيقات المبدئية في واقعة مقتل مسن وزوجته ونجلهما وصديقه على يد الابن الآخر  في دار السلام، تفاصيل صادمة عن الواقعة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم شاب يدعى «أحمد.م.أ» أقدم على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديقه داخل منزل الأسرة الكائن بمنطقة حدائق المعادي ثم دفنهم، وذلك طمعًا في التحصل على جميع ممتلكات العائلة.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شابا يعمل مهندسا ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات، وحرر محضر بالواقعة، ومازالت الأجهزة الأمنية تحقق للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

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