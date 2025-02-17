تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام لـ 20 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث إلى جلسة 20 أبريل المقبل.

وكشف أحمد عزام نجل عم المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام، أن المتهم كان مرفهًا عكس شقيقه الأكبر الذي راح ضحية طمعه.

وأضاف "عزام" في تصريحات خاصة لفيتو، أن المتهم كان طالبا في جامعة خاصة لدراسة الهندسة، ويقوم والده بدفع الأقساط له سنويًا، مشيرا إلى أن والده قام بشراء سيارة وشقة ومحل له قبل أن يقوم نجله بقتله.

وتابع "عزام"، أن المتهم كان مولودا في فمه ملعقة ذهب عكس شقيقه هيثم، الذي أجبره والده على العمل معه في محل الطيور الذي كان يمتلكه، ولم يجبر آخر العنقود "المتهم" بالشغل، وكان يعامله أفضل معاملة، "المتهم كان كل طلباته مجابة وكان أبوه مدلعه علي الآخر"، علي حد وصف نجل عمه.

وتساءل نجل عم المتهم، "هل فيه دافع يخليه يقتل ٤ في وقت واحد والده ووالدته وشقيقه وأحد الجيران.. مفيش حاجة تخليه يرتكب مذبحة زي دي".

وعن قواه العقلية أكد "عزام" أن المتهم بكامل قواه العقلية، وكان يدرس في السنة الأخيرة من كلية الهندسة، وعمره حوالي ٢٤ عاما.

اعترافات صادمة للمتهم

وكان المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام أدلى باعترافات تفصيلية حول ارتكابه جريمة قتل والده ووالدته وشقيقه وصديق والده بالأعيرة النارية، بسبب خلافات على عقارين.

وقال المتهم فى اعترافاته، إنه استغل جهل أبيه قبل فترة واستحوذ على عقارين خاصين بوالده، وعندما علم والده (المجنى عليه) بالأمر نشبت بينهما خلافات، وبتاريخ الأول من ديسمبر نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق النيران عليه وقتله.

وتابع المتهم إنه عندما تدخلت والدته، لاحقها على سلم العقار وأطلق عليها أعيرة نارية أودت بحياتها.

وأوضح أنه حضر إليه شقيقه وصديق والده وطلبا منه التنازل عن العقارات، إلا أنه أطلق عليهما النيران من نفس السلاح وقام بنقل الجثامين إلى شقة بالطابق الأول فى ذات العقار ووضع عليهم طبقة اسمنتية لمنع انبعاث الرائحة، وأنه حال سؤاله عن والده ووالدته قرر بذهابهما إلى مدينة الصف فى الجيزة لزيارة أحد الأقارب، إلا أنه عاد واعترف بارتكاب جريمته تفصيليا عقب تضييق الخناق عليه.

تحقيقات النيابة العامة تكشف تفاصيل صادمة

وكشفت التحقيقات المبدئية في واقعة مقتل مسن وزوجته ونجلهما وصديقه على يد الابن الآخر في دار السلام، تفاصيل صادمة عن الواقعة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم شاب يدعى «أحمد.م.أ» أقدم على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديقه داخل منزل الأسرة الكائن بمنطقة حدائق المعادي ثم دفنهم، وذلك طمعًا في التحصل على جميع ممتلكات العائلة.

وأضافت التحقيقات: اختلف الابن الذي يدعى «أحمد.م.أ» مع والده بسبب رغبة الأول في التحصل على كافة ممتلكات الأسرة، حينها استشاط الابن الجاحد غضبًا وأجبر والده على توقيع أوراق مبايعة بكل ما يملك، ولم يكتفِ أحمد بذلك؛ حيث أخرج سلاحا ناريا "بندقية آلية" وأطلق صوب والده أعيرة نارية فسقط قتيلا.

وتابعت التحقيقات: أسرعت والدته التي تدعى «عزة» إلى الغرفة لمعرفة ما جرى، ليطلق نحوها الابن عيارًا ناريًا أسقطها قتيلة، ومن ثم الشقيق «هيثم» وأيضًا صديق يدعى «محمد» تصادف تواجده بالمنزل، وبعدما أدرك المتهم حقيقة ما ارتكبه من مذبحة، فاختمرت في ذهنه فكرة دفن الجثث الأربعة فقام بدفن الاب والام أعلى سطح المنزل من خلال وضع كُتل من الرمال والأسمنت فوق الجثث، اما شقيقه وصديقه فقام بدفنهما في جراج اسفل العقار، وفعل في جثتيهما ما فعله مع والده ووالدته.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكشفت التحريات فى واقعة مذبحة حدائق المعادى التى أقدم فيها شاب على قتل والده وأمه وشقيقه وصديق شقيقه أن بلاغ تغيب قاد أجهزة الأمن لكشف الجريمة.

وأضافت التحريات أن بلاغ تغيب تقدم به شاب بغياب والده لقسم شرطة دار السلام وعندما فحصت أجهزة الأمن البلاغ وتتبعت آخر خطوات سير المتغيب تبين دخوله عقار بمنطقة حدائق المعادى وعدم خروجه منه.

وتابعت التحريات أنه تم مداهمة المنزل وبتفتيشه عثر على حفرة أسمنتية بالجراج وبتضييق الخناق على شاب يتواجد بداخله اعترف بقتل المتغيب بالإضافة لقتل عائلته بسبب اكتشاف والده قيامه بنقل أملاكه له واستغلاله جهل والده بالقراءة والكتابة.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مهندس وعدد من أفراد عائلته، ووجود متوفين، في منطقة دار السلام.

وعلى الفور وجه رئيس مباحث قطاع القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي. وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين العثور على 4 جثث، قبل أن يتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شابا يعمل مهندسا ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن. حرر محضر بالواقعة، ومازالت الأجهزة الأمنية تحقق للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

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