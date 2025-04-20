الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأخوة الأقباط في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام، وأن تظل قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك راسخة في وجدان المجتمع المصري.

وأوضح الوزير أن مؤسسات التعليم العالي تسهم بدور مهم في ترسيخ هذه القيم بين شباب الجامعات، بما يُعزز من بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي من الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

كما تقدم الدكتور أيمن عاشور، بأسمى التهاني إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من الأخوة الأقباط بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته أن تظل قيم المحبة والوحدة والتسامح راسخة في وجدان المجتمع الأكاديمي، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح في مسيرة النهوض بالمنظومة الأكاديمية والبحثية في مصر.

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