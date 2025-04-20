الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة إلى جلسة 2 مايو المقبل.  

وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحمل أسلحة نارية بغرض التشاجر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.  

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك فضبطتهم الأجهزة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم وأصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة التشاجر قسم شرطة المرج أمن القاهرة

مواد متعلقة

8 ابريل محاكمة عاطلين بتهمة التشاجر واستعراض القوة في المرج

إحالة عاطلين بتهمة التشاجر واستعراض القوة في المرج للمحاكمة

القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

وزير الرياضة السعودي يكشف حقيقة مفاوضات ضم محمد صلاح قبل تجديده لليفربول

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية