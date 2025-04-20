بين أسماء محفوظ ونجاة عبد الرحمن

في وسط فوضي 25 يناير وبينما كانت الرؤية غائمة في حالة من عدم اليقين بما يجري في ميدان التحرير، خرجت الصحفية نجاة عبد الرحمن على قناة المحور في برنامج 90 دقيقة وفجرت الحقيقة باعترافها بتدريب وتمويل بعض النشطاء علي إثارة الفوضى، بما عرف بـ الكفاح السلمي لجين شارب..

وأحدثت تلك الشهادة ردود فعل كانت بمثابة جرس إنذار للغافلين الذين أسكرتهم الحشود، وكانوا يتطلعون للفكاك من حكم دام طويلا وشاخ في مقاعده، وانسداد كل أبواب التغيير السلمية، المهم إن الناس في بر مصر انقسموا، فقد كانت تلك الشهادة هي أول رد فعل منطقي على طوفان الأكاذيب التي ملأت الأجواء.

لذا راح النشطاء يشوهون نجاة عبد الرحمن وقناة المحور ومقدمي البرنامج، بل ووضعوا الأسماء فيما عرف بالقائمة السوداء، وراح الجميع يصبون غضبهم على نجاة فقد أصدر سمير رجب رئيس تحرير جريدة 24 ساعة قرارا يتبرأ منها، وهو الذي نشر ما قالته في المحور على مدى عدة حلقات، وكان المانشيت الرئيسي للجريدة..

كما سارعت نقابة الصحفيين بعقد محاكمة لها ولمعد البرنامج وتم إيقاف تحويلها لجدول المشتغلين وازدادت صور التنكيل بها علي كل المستويات بما فيها العائلية، وهكذا دفعت نجاة ثمن شجاعتها ولم ينصفها أحد حتى هذه اللحظة، بل لم يتذكرها أحد رغم أن كل مصر تكرر الآن ما قالته، ولكن بعد فوات الأوان..

أقول ذلك بعد الجدل الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي بعد تكريم وزير الشئون البرلمانية المستشار محمود فوزي لأسماء محفوظ لما لها من ماض سيء ضمن أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث واجهت تهما بإهانة المجلس العسكري أثناء الثورة، ووجهت إهانات مشينة وألفاظا جارحة ضد المجلس على موقع تويتر الخاص بها، بينما كتبت على موقع فيسبوك، لو القضاء ما جبش حقنا، ما حدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت سلسلة اغتيالات وطالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة..

ونتيجة لحالة الغضب من هذا التكريم أصدر المستشار محمود فوزي بيانا جاء فيه تشهد وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن أسماء المتدربة ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب قد أتمت بنجاح البرنامج التدريبي بالوزارة، خلال الفترة من 13 يناير لـ 10 فبراير 2025..

واستهدف التدريب تزويد المتدربات بالخبرة العملية والعلمية، وتعزيز فهمها لدور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. أي أنه تدريب وليس تكريما وكان هذا التوضيح كافيا لوقف حالة الغضب.

ولكن سيظل الجميع يتذكرون ما قامت به حركة 6 إبريل من تحريض وتسوية واستعداء على مؤسسات الدولة، والاستقواء بالخارج واللقاءات مع هيلاري كلينتون أكثر من مرة.

وكانت حركة 6 أبريل قد نظمت مساء 22 يوليو 2011 مسيرة ضد المجلس العسكرى الحاكم فى ذلك الوقت، متجهة من العباسية إلى وزارة الدفاع ضد الجيش، وتصدى لهم أهالى منطقة العباسية وحدثت اشتباكات بين الطرفين فى محيط مسجد النور..

وعند بداية هذه الاشتباكات أصدرت أسماء تصريحا غريبا جدا أدى إلى اشتعال الموقف حيث ذكرت أنها في صباح ذلك اليوم عند الساعة الحادية عشر صباحا شاهدت اللواء حسن الروينى (قائد المنطقة المركزية العسكرية فى ذلك الوقت، وواحد من القادة العظام الذين عبروا بسفينة الوطن من المخاطر الجسيمة فى ذلك الوقت) يسير جنبا إلى جنب مع طارق زيدان أحد النشطاء فى منطقة العباسية وهم يحرضون البلطجية، ويتفقون معهم على الاعتداء على المتظاهرين فى المسيرة التى كان مخططا لها التجمع والتحرك مساء ذلك اليوم..

وذلك للايحاء أن هذا التصدى الذى حدث للمسيرة من أهالى المنطقة لم يكن إلا اعتداء من بلطجية مأجوريين من الجيش والمجلس العسكرى عن طريق الزج باسم اللواء حسن الروينى متعه الله بالصحة والعافية، كعضو من أهم أعضاء المجلس العسكرى..

وبعد ثورة 30 يوليو اختفي معظم نشطاء الميدان بعد أن أدّوا مهمتهم، غابوا بعد أن كانوا ضيوفا دائمين علي القنوات لدرجة أنهم نصبوا من أنفسهم أوصياء على الدولة، وراحوا يمنحون الناس صكوك الوطنية أو الخيانة وهم الذين تحالفوا مع الإخوان وعملوا قدر طاقتهم لإسقاط مؤسسات البلد، لولا تصدي الغالبية الصامتة وكاد المصريون ينسون تلك الأحداث لولا سقطة التكريم إياها!

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