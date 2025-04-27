الأحد 27 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

تشهد أسعار الألومنيوم خلال شهر أبريل الجاري، استقرارًا ملحوظًا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية.

أسعار الألومنيوم اليوم الاحد  

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم السبت 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

- سجلت أسعار السلك 9 مم  9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه.

- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

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الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

التصديري لمواد البناء: 723 مليون دولار صادرات مصر من الألومنيوم خلال 10 أشهر

أكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة  صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته  خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من “يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة  نمو 22%.

وقال التقرير، إنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري  إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024.

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