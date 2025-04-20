الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يدمر 2969 منزلا في مخيمي طولكرم ونور شمس

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 آخر بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تهدم منازل بالضفة الغربية 

وقالت اللجنة -في بيانها- إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وذلك لمنع المواطنين من العودة.

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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف في قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان شمال غرب مدينة جنين.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين
 

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية 

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخطط التهجير وإفراغ القضية الفلسطينية وترحيل أهالي غزة والضفة الغربية إلى دول أخرى، وذلك من خلال العمليات العسكرية وزيادة رقعة الاستيطان. 

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الضفة الغربية قوات الاحتلال طولكرم

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