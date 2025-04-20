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رياضة

زياد على يحقق الميدالية الفضية ببطولة الدورى العالمي للكاراتيه بالقاهرة

زياد على لاعب منتخب
زياد على لاعب منتخب الكاراتيه

الكاراتيه، حقق زياد على لاعب منتخب الكاراتيه  الميدالية الفضية والمركز الثانى ضمن منافسات وزن تحت 60 كجم، بمنافسات الدورى العالمى بريميرليج بالبطولة التى تقام باستاد القاهرة.

ونجح زياد فى التتويج بالفضية بعد  الخسارة امام لاعب اليابان بنتيجة 7-3 بالمباراة النهائية.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة بإجمالى 384 لاعبا ولاعبة حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كل من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء،  زياد على، يوسف عماد، ادم الليثى، على الصاوى، طه طارق، الحسن محمد، حازم محمد، عادل عمارة، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من فريال اشرف، جنى على، نورسين على، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، اية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، احلام حمدى.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.

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الكاراتيه الدوري العالمي بريميرليج منتخب الكاراتيه زياد على

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