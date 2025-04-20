لجين إسماعيل، من هو مجد في مسلسل آسر؟

تألق الفنان لجين إسماعيل في مسلسل آسر بشخصية مجد، وهو نفس شخصية باسل خياط ولكن قبل أن يتعرض للخيانة من أصدقاءه.

فبعد تعرضه للخيانة يتم سجن مجد ويظل محبوسا إلى أن يحدث تمرد في السجن ويتعرض وجهه للتشويه ويتم تغيير ملامحه بعمليات التجميل ليصبح باسل خياط ويغير اسمه ليكون آسر ليبدأ خطته في الانتقام.

من هو لجين إسماعيل

ولجين إسماعيل هو ممثل سوري ولد عام 1987، وهو من أبرز الوجوه الشابة في الدراما العربية، حيث تميز بتنوع أدواره بين الاجتماعي والتاريخي والفانتازيا.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2015، وبدأ لجين إسماعيل مسيرته التلفزيونية بدور في الجزء الثاني من مسلسل “دنيا”، الذي عُرض في عام 2015، وكان من بطولة أمل عرفة وشكران مرتجى.

وتوالت مشاركاته الفنية ومن أبرز أعماله مسلسل “وثيقة شرف” عام 2022، حيث جسد شخصية “عفيف” والمسلسل يتناول قصة أربعة أصدقاء يوقعون وثيقة شرف، لكنهم يواجهون تحديات تهدد صداقتهم.

كما شارك في مسلسل “فرسان الظلام: ذئاب الليل” بدور “زيد”، حيث تدور الأحداث في مدينة تحاصرها قوى الشر، وفي عام 2024، شارك في مسلسل “مغتربون”، الذي يتناول قصص ثلاثة أشخاص غادروا سوريا بعد اندلاع الحرب، ويستعرض تبعات النزوح واللجوء على حياتهم.

وفي العام الجاري 2025، شارك في مسلسل “تحت الأرض: موسم حار”، الذي تدور أحداثه في أوائل القرن العشرين، مسلطًا الضوء على تجارة التبغ والصراعات المرتبطة بها.

بطولة تاريخية في “معاوية”

في رمضان 2025، قدم لجين إسماعيل دورًا محوريًا في مسلسل “معاوية”، حيث جسد شخصية معاوية بن أبي سفيان، مؤسس الدولة الأموية.

المسلسل يُعد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم العرب، منهم إياد نصار، عائشة بن أحمد، وسهير بن عمارة وآخرين.

تفاصيل مسلسل آسر

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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