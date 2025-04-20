رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

علق مجددا محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على ملف موارد النادي الأهلي في ظل اللغط المنتشر خلال الفترة الماضية، حيث قال الدماطي عبر صفحته الرسمية التالي..

“بمناسبة الكلام الكتير عن موارد النادي الأهلي، ومع إني عارف إن مهما قولت محدش من المنافسين هايصدق، التصريح ده أنا قُلته، وكتير شايفين إن ده دليل إدانة”.

طيب بهدوء كدة أنا قُلت إن احنا عندنا عجز دولاري نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية للبلد، وإن عندنا فائض جنيه مصري، ويبقى بس دورنا إيجاد وسائل للتحويل إلى دولار مش أكتر، يعني مفيش عجز في الأساس ده أولا، ثانيا: بعد التصريح ده كمان، وبفضل ربنا بقى في كاس العالم للأندية، وتم إعلان الجوائز المادية بتاعتها، فأرجوكم مرة تانية بكل احترام، نقدر إن فيه شغل كويس تم إنجازه من كل من يعمل في منظومة النادي الأهلي وشركات النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا

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