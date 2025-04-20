بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية العام الدراسي المقبل (2025-2026) في 14 كلية تضم 22 برنامجا

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية اعتبارا من العام الجامعي 2025 /2026، بمقرها الكائن بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في عدد من البرامج الأكاديمية المتميزة التي تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية العام المقبل في 14 كلية تضم 22 برنامجا

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة الأهلية سوف تبدأ الدراسة بها من خلال 14 كلية، تضم 22 برنامجًا، تمثل نموذجًا حديثًا للجامعات التي تواكب متطلبات العصر وتستجيب للاحتياجات الوطنية والإقليمية في مجالات حيوية مثل الطب, والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد، والإعلام.

الجامعة الأهلية تقدم نموذجًا تعليميا متكاملا قائما على الابتكار والتفكير النقدي لإعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة الأهلية تعمل على تقديم تعليم بجودة متميزة يعتمد على الابتكار والتفكير النقدي، ويُعِدّ خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية تم تطويرها بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية المرموقة على المستوى الدولي، وتجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن إطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتوسيع نطاق التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متطورة تلبي احتياجات التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025-2026 سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٤ مايو، وأنه سوف يتم الإعلان خلال وقت وجيز عن آليات التسجيل ومصروفاته.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن البرامج الدراسية التي ستبدأ الدراسة بها بكليات جامعة القاهرة الأهلية لمنح درجة البكالوريوس تشمل كليات الطب (بكالوريوس الطب والجراحة)، وطب الأسنان (بكالوريوس طب الأسنان)، والصيدلة (بكالوريوس الصيدلة فارم دي- صيدلة إكلينيكية)، والعلاج الطبيعي (بكالوريوس العلاج الطبيعي)، والتمريض (بكالوريوس التمريض)، والطب البيطري (بكالوريوس الطب البيطري)، والهندسة (بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام، وبكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية، وبكالوريوس الهندسة الكهربية والطاقة المتجددة)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات، وبكالوريوس هندسة البرمجيات)، والعلوم (بكالوريوس التقنية الحيوية، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية/ الميكروبيولوجي)، وكلية الأعمال (بكالوريوس إدارة الأعمال E، وبكالوريوس المحاسبة E، وبكالوريوس التأمين E)، والاقتصاد (بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات، وبكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية، وبكالوريوس السياسات العامة)، والإعلام (بكالوريوس الإعلام)، والقانون (ليسانس الحقوق)، والتربية للطفولة المبكرة (بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة).

وأضاف الدكتور محمد العطار أن الجامعة قد حددت 3 طرق للرد على استفسارات الراغبين في التعرف علي كافة البيانات المتعلقة بجامعة القاهرة الأهلية، وذلك من خلال زيارة مقر الجامعة الأهلية بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر من السبت إلى الأربعاء من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، أو من خلال البريد الإلكتروني (info.cnu@cu.edu.eg)، أومن خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة القاهرة الأهلية على الرابط التالي: https://cnu.cu.edu.eg/

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