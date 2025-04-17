الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة في لبنان، اعرف المزايا وموعد التقديم

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، عن توفر 5 فرص عمل جديدة في دولة لبنان بمهنة عمال زراعيين للعمل لدى شركة روبنسونز.

وأكد جبران أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضح الوزير أن الراتب الشهري يبلغ 500 دولار، مع توفير مزايا متعددة تشمل وثيقة تأمين، سكن مكيف، كهرباء، وإنترنت.

وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل، إن شروط التقديم تشمل أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عامًا، وأن العقد لمدة سنة قابل للتجديد، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 17 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا

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