الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف على أول قرار لرئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

حسن البيلي رئيس شركة
حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيتو

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أول قرار بتكليف المهندس محمد سليمان رئيس قطاعات التحكم والوقاية بالإشراف على قطاعات الشبكات بجانب عمله.

حركة تغييرات لرؤساء مجالس شركات توزيع الكهرباء

وكان المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أجرى حركة تغييرات لعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

قرارات تعيين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الجدد

وتضمن القرار تعيين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسام عفيفي، وتعيين المهندس خالد الغمرى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسن البيلي وتعيين المهندس أحمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد عسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حسن البيلي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء المهندس جابر دسوقى الشركة القابضة لكهرباء مصر

مواد متعلقة

الكهرباء تصدم متقدمي الإسكان الاجتماعي بسبب تظلمات العدادات.. القابضة للكهرباء تتراجع عن إصدار إفادات الملكية.. ومخاطبات رسمية بين الوزارة لتقديم التظلمات

7 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية