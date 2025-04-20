تعرف على أول قرار لرئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أول قرار بتكليف المهندس محمد سليمان رئيس قطاعات التحكم والوقاية بالإشراف على قطاعات الشبكات بجانب عمله.

حركة تغييرات لرؤساء مجالس شركات توزيع الكهرباء

وكان المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أجرى حركة تغييرات لعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

قرارات تعيين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الجدد

وتضمن القرار تعيين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسام عفيفي، وتعيين المهندس خالد الغمرى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسن البيلي وتعيين المهندس أحمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد عسل.

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