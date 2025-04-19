الكهرباء تصدم متقدمي الإسكان الاجتماعي بسبب تظلمات العدادات.. القابضة للكهرباء تتراجع عن إصدار إفادات الملكية.. ومخاطبات رسمية بين الوزارة لتقديم التظلمات

فوجئ أكثر من عدد 250 ألف مواطن من المتقدمين لبرامج الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإعلان سكن لكل المصريين 5 باستبعادهم من القرعة نتيجة عدة أسباب مختلفة أبرزها وجود ملكية عدادات كهرباء وغاز طبيعي، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الفرصة للمواطنين التظلم علي النتيجة خلال الفترة من 23 مارس الماضي وحتى الـ24 من أبريل الجاري.

منح إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي بخصوص العدادات

من جانبها أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مع بداية فتح باب التظلمات لقرعة الإسكان الاجتماعي تعليمات لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية عن ضوابط الحصول على إفادات بشأن التظلم على نتيجة قرعة الاسكان الاجتماعي، حيث أتاحت الشركة جميع المعلومات لمستخدمي خدمات المرخص له بالتوزيع على الموقع الرسمي لها على الشبكة واطلاعهم عليها فور طلبهم.

وتضمنت تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا: «لما كان الثابت بصريح نص المادة (١٤) من اللائحة التجارية أحقية المستهلك أو المتعاقد في الحصول على كافة البيانات الخاصة بالمكان المورد له التيار الكهربائي، بما تشمله من تحديد الصفة المتعاقد مع الشركة في حيازته للعين محل التعاقد، وفقا لما هو ثابت بعقد توريد التيار الكهربائي ومرفقاته وذلك بالنسبة للتعاقدات النمطية، وكذا الحصول على كافة البيانات الخاصة بالعدادات الكودية المؤقتة، وذلك بعد سداد المقابل المقرر وفي حدود ما هو متاح للشركة منها».

ضوابط منح إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي

وأشارت الشركة إلى أنه: «أما فيما يخص الطلبات المقدمة بشأن إصدار إفادات سلبية بما مفاده عدم وجود تعاقد مع مقدم الطلب ورغمًا علي عدم وجود ثمة صريح نص بلوائح الشركة أو قرار لتنظيم مثل هذا الشأن، إلا أنه قياسًا على نص المادة (١٤) من اللائحة المشار إليها، وهديًا على نصوص المواد (٤) من النظام الأساسي للشركة، (٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء فلا جناح على منح الطالبين من غير المنتفعين بالتيار الكهربائي سواء بموجب عقود نمطية أو بعدادات كودية مؤقتة داخل النطاق الجغرافي لعمل الشركة لإفادات بما يفيد ذلك، وذلك وفقًا اما هو ثابت على قاعدة بيانات الشركة، وفي حدود ما هو متاح لديها، وبعد سداد المقابل المقرر لذلك».

مستندات ملكية عدادات الكهرباء

وتابعت الشركة: “حيث إن ما يقدم من مستندات تكون تحت مسئولية مقدمها دون ادنى مسئولية على الشركة، لذلك نرى أنه لا مانع من منح الطالبين لإفادات بكافة البيانات الخاصة بالمكان المورد له التيار الكهربائي، بما تشمله من تحديد صفة المتعاقد في حيازته للعين محل التعاقد مالك أو مستأجر، وفقًا لما هو ثابت بعقود توريد التيار الكهربائي ومرفقاتها وذلك بالنسبة للتعاقدات النمطية، وكذا منح الطالبين من غير المتعاقدين أو المنتفعين بالتيار الكهربائي بعدادات كودية مؤقتة لإفادات بما يفيد ذلك، شريطة تحديد الطالب لعنوان العين المراد استخراج شهادة عنها بطلبة وذلك في جميع الأحوال، وفي حدود ما هو متاح للشركة مع مراعاة نص المادة (١٤) من اللائحة التجارية”.

وقالت الشركة إنه لا مانع من منح المنتفعين بالعدادات الكودية المؤقتة لإفادات بكافة بيانات مقايسة التغذية، شريطة تحديد الطالب لعنوان العين المراد استخراج شهادة عنها بطلبة، وفي حدود ما هو متاح للشركة مع مراعاة نص المادة ١٤ من اللائحة التجارية.

وقف إصدار إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي

وأعلنت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن إصدار تعليمات جديدة بوقف الحصول علي إفادات التظلم علي قرعة الإسكان الاجتماعي، وذلك لعدم دقتها بناء على طلب وزارة الإسكان، خاصة أن الهدف من الإفادة هو إثبات عدم ملكيته لعداد الكهرباء أو قيامه بتأجير الوحدة الخاصة به، حيث تبين للوزارة الإسكان أن بعض المواطنين حصلوا علي إفادات من إدارة الكهرباء التابع لها حسب محل الإقامة الموجود ببطاقة الرقم القومي فقط فى حين أنه لديه عداد كهرباء باسمه فى محافظة أخرى أو مكان آخر غير مسجل ببطاقة الرقم القومي.

وأكدت المصادر إلى أنه سيتم الرد علي كافة الطلبات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وليس على المستوى الفردي للمواطنين.

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