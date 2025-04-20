في إطار حرص جامعة حلوان على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الطلاب، تنظم إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان المهرجان الختامي للأسر الطلابية للعام الجامعي 2024 – 2025 خلال شهر أبريل ومايو بمقر كل كلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة حلوان تنظم المهرجان الختامي للأسر الطلابية

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الأنشطة لما لها من دور فاعل في بناء جيل قادر على القيادة وتحمل المسؤولية.

وأضاف: "الأنشطة الطلابية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، فهي مساحة يعبّر فيها الطلاب عن مواهبهم وإبداعاتهم، وتُرسّخ قيم التعاون والعمل الجماعي والانتماء الوطني".

ويشمل المهرجان الختامي للأسر الطلابية الأنشطة المختلفة؛ (الثقافية، الفنية الرياضية العلمي الخدمة العامة والمعسكرات صحف الحائط الاجتماعي والرحلات).

فعاليات المهرجان الختامي

وتأتي فعاليات المهرجان الختامي كالآتي:

الخميس 17 أبريل: كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، الثلاثاء 22 أبريل كلية التربية الموسيقية. الأربعاء: 23 أبريل كلية الهندسة بحلوان.

الخميس 24 أبريل: كلية الآداب والصيدلة.

الأحد 27 أبريل: كلية الطب.

الاثنين 28 أبريل: كلية التجارة وإدارة الأعمال، والتربية.

الثلاثاء 29 أبريل كلية الاقتصاد المنزلي والسياحة والفنادق.

الأربعاء 30 أبريل: كلية الفنون التطبيقية.

الأحد 4 مايو: كلية التربية الفنية والفنون الجميلة.

الاثنين 5 مايو: كلية التكنولوجيا والتعليم والهندسة بالمطرية.

الثلاثاء 6 مايو: كلية علوم الرياضة بنين.

الأربعاء 7 مايو: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم.

الخميس 8 مايو: كلية الخدمة الإجتماعية والحقوق.

الأحد 11 مايو: كلية علوم التغذية.

وتقام الفعاليات تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإيهاب عشري مدير إدارة الأسر الطلابية.

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