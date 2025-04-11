استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أعضاء اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص السياحة والفنادق، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث ترأس اللجنة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة السابق ورئيس اللجنة

رئيس جامعة حلوان يستقبل اللجنة العلمية لترقية الأساتذة في مجال السياحة والفنادق

وأعرب الدكتور قنديل، خلال اللقاء، عن ترحيبه الكبير بأعضاء اللجنة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز جودة التعليم الجامعي والارتقاء بالبحث العلمي.

وقد توجّه الدكتور ماجد نجم، رئيس رئيس الجامعة السابق ورئيس اللجنة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تشريفه ودعمه الدائم للجان العلمية، مشيدًا بحرص سيادته على حضور فعاليات اللجنة وما يمثله ذلك من دعم معنوي كبير يعكس اهتمام الجامعة بتقدير الجهود الأكاديمية وتعزيز بيئة البحث العلمي.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، بأهمية الدور الذي تقوم به اللجان العلمية في دعم العملية التعليمية والبحثية، مشيرة إلى أن اللجنة تمثل ركيزة أساسية في ضمان جودة الكفاءة الأكاديمية من خلال تقييم الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية.

وقد عبّر أعضاء اللجنة عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مثمنين هذه اللفتة الكريمة من رئيس الجامعة، والتي تعكس التقدير الكبير للجهد العلمي، واختتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جمعت رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة.



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