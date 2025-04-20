3 أضعاف راتبه، تفاصيل عرض الهلال السعودي الخيالي للتعاقد مع مدرب إنتر ميلان

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل العرض المقدم من الهلال السعودي للإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، لإقناعه بخلافة البرتغالي جورجي جيسوس.

عرض الهلال لمدرب الإنتر

وقالت الصحيفة: "هناك تحرك كبير من جانب الهلال، حيث عرض على المدرب ضعف راتبه 3 مرات".

وواصلت: "الهلال قدم عرضا خياليا لإنزاجي، يقارب الـ20 مليون يورو في الموسم، وسيجعله من أكبر 5 مدربين أجرا في العالم.. لكن يبقى القرار له بعد نهاية الموسم، أو حسب المفاوضات".



وتابعت: "هناك تقارب في وجهات النظر بين إدارة الهلال وإنزاجي، لتولي قيادة الفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية".

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.