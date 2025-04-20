تألق بعد الاعتزال، برشلونة يجدد عقد حارسه تشيزني

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تجديد عقد حارس المرمى البولندي فويتشيك ‎تشيزني لموسم إضافي، بعد المستويات القوية التي قدمها منذ انضمامه للفريق.

برشلونة يجدد عقد تشيزني

تشيزني عاد من الاعتزال في أكتوبر الماضي بعد فسخ عقده مع ‎يوفنتوس، وانضم لبرشلونة لتعويض غياب ‎تير شتيجن المصاب.

ونجح تشيزني في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 24، وخسر مرة واحدة فقط مع الفريق.

وأكد المدير الرياضي ديكو أن النادي سعيد بوجوده، مشيرًا إلى احتمال إضافة بند لتمديد العقد حتى موسم 2026-2027

ولعب تشيزني دورا كبيرا في تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم وايضا الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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