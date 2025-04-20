نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تزف بشرى سارة لأعضائها

أعلن كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن نجاح مجلس إدارة الصندوق في إنجاز 100% من الخطة المرسومة منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية.

وخلال فترة وجيزة استطاع صرف 207 ملايين و514 ألفا و867 جنيها لـ 7252 حالة مستحقة للصرف من العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية المختلفة أعضاء الصندوق والبالغ عددهم حوالي 72 ألف موظف وموظفة.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي: صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، هو واحد من المصادر التي يعتمد عليها الموظف بشكل أساسي بعد بلوغة سن المعاش، في ضوء المبلغ المستحق الذي يحصل عليه فورًا في عهد مجلس الإدارة الحالي وكانت المشكلة الأساسية للأعضاء منذ سنوات هو تأخر المبلغ لفترات طويلة، لكن بفضل الله ثم الإدارة الرشيدة للصندوق نجحنا في تعظيم موارد الصندوق المالية حتى وصل المبلغ الموجود حاليًا إلى مليار و580 مليون جنيه.

ولفت الي أهمية اطلاع اعضاء الجمعية العمومية للصندوق علي كل خطوة يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تعديل ميزة الصرف لتكون 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق علي مدار سنوات.

واختتم "عبدالباقي" تصريحاته، بإعلان الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة ليصبح الصرف بعد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء اوراق الموظف دون الحاجة الي الانتظار ليكون مبلغ الصندوق هو أول مبلغ يحصل عليه فور الخروج علي المعاش ليكون سندًا وعونًا له في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوته الي أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لحضور الجمعية العمومية 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب.

جدير بالذكر أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها تأسس في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وتعديلاته.

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