التضامن: استقبال ما يقرب من 165 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي

وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر مارس الماضي ما يقرب من 164 ألفا و477 اتصالًا من المواطنين ما بين استفسار أو طلب بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي ما يزيد على مليون و850 ألف اتصال.

وقد قام مسئولو الخطوط الساخنة خلال شهر مارس الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 84% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 98 ألفا و240 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 91 ألفا 459 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 93 %، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 62.630 استفسارًا، وعدد 17.812 طلبا، وعدد 11.017 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا، ثم أسيوط ثم البحيرة وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.

موظفو بنك ناصر الاجتماعي

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 35 ألف 218 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 15 ألف و252 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 43 %، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 14.875 استفسارًا، وعدد 208 طلبات، وعدد 169 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 9 آلاف و870 اتصالًا على الخط الساخن رقم 15044،قامت الوزارة بالرد على 9.521 منها بنسبة رد تصل إلى 96%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 6.452 اتصالا على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 3.798 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 59 %، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات الوادي الجديد، وشمال سيناء، ومطروح.

كما استقبلت الوزارة عدد 4.486 اتصالًا على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على عدد4.373 اتصالا منها بنسبة تصل إلى 97 %، كان منها عدد 2.424 استفسارًا، وعدد 501 طلبا، وعدد 1.448 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد.

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 10.027 اتصالا على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 9.650 منها بنسبة تصل إلى 96% كان منها عدد 3.615 استفسارًا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 6.024 طلبًا للعلاج أو المتابعة وعدد 11 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 184 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 157 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 85 %.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

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