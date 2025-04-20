الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن: استقبال ما يقرب من 165 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات

وزارة التضامن، فيتو
وزارة التضامن، فيتو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى. 

 

 الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي

 

 

وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر مارس الماضي ما يقرب من 164 ألفا و477 اتصالًا من المواطنين ما بين استفسار أو طلب بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي ما يزيد على مليون و850 ألف اتصال.

 

وقد قام مسئولو الخطوط الساخنة خلال شهر مارس الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 84% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 98 ألفا و240 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 91 ألفا 459 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 93 %، وكان من بين هذه الاتصالات عدد  62.630 استفسارًا، وعدد 17.812 طلبا، وعدد 11.017 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا، ثم أسيوط ثم البحيرة وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.

موظفو بنك ناصر الاجتماعي 

 

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 35 ألف 218 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 15 ألف و252 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 43 %، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 14.875 استفسارًا، وعدد 208 طلبات، وعدد 169 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.

 

بطاقة الخدمات المتكاملة

 

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 9 آلاف و870 اتصالًا على الخط الساخن رقم 15044،قامت الوزارة بالرد على 9.521 منها بنسبة رد تصل إلى 96%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 6.452 اتصالا على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 3.798 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 59 %، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات الوادي الجديد، وشمال سيناء، ومطروح.

 

كما استقبلت الوزارة عدد 4.486 اتصالًا على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على عدد4.373 اتصالا منها بنسبة تصل إلى 97 %، كان منها عدد 2.424 استفسارًا، وعدد 501 طلبا، وعدد 1.448 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد.

 

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 10.027 اتصالا على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 9.650 منها بنسبة تصل إلى 96% كان منها عدد 3.615 استفسارًا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 6.024 طلبًا للعلاج أو المتابعة وعدد 11 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

 

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 184 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 157 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 85 %.

 

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الدعم النقدي تكافل

مواد متعلقة

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث المنيا

التضامن تفتتح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

وزيرة التضامن تلتقي السفير الألماني بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

مايا مرسي تستعرض كشف حساب "التضامن" أمام مدبولي.. 30% من الأُسر المصرية ضمن "تكافل وكرامة".. و17 مليون مستفيد من "بداية جديدة"
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية