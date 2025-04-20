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حوادث

إحالة شاب للجنايات بتهمة قتل شقيقه دهسا بسبب الميراث في القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامه بقتل شقيقه بسبب خلاف حول إدارة ممتلكات والدهما بالشروق.

وجاء في أمر الإحالة الصادر، في القضية رقم 5042 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1949 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهم أبو بكر. م (36 عامًا – هارب) بقتل شقيقه المجني عليه عمر. م عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلاف حول إدارة ممتلكات والدهما.

واضاف أمر الإحالة أن الجريمة وقعت بتاريخ 31 أغسطس 2024 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، حيث عقد المتهم النية والعزم على التخلص من شقيقه بعد احتدام الخلاف بينهما أثناء جلسة عائلية وتبين أن المتهم استقل سيارته ودهس شقيقه عمدًا، حاملًا إياه على مقدمتها لمسافة تقارب 500 متر بسرعة عالية، قبل أن يتوقف فجأة متسببًا في سقوط المجني عليه على الأرض، وإحداث إصابات قاتلة، ثم فر هاربًا وترك شقيقه غارقًا في دمائه.


وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لكسور شديدة بالجمجمة ونزيف دموي حاد أدى إلى الوفاة، مشيرًا إلى أن الإصابات ذات طبيعة رضية، ووقعت نتيجة الاصطدام بجسم صلب (سيارة).

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وأفادت بوجود خلاف سابق بين الشقيقين حول إدارة ممتلكات الأسرة، وأن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا بنية إزهاق الروح، ثم نكل عن إسعاف شقيقه، وفر هاربًا.

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