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حوادث

إحالة عاطل خطف حقيبة سيدة أجنبية في مدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل متهم بسرقة حقيبة سيدة أجنبية بأسلوب الخطف أثناء سيرها في الشارع بمنطقة مدينة نصر إلى محكمة الجنايات. 

وتعرفت السيدة على المتهم واتهمته بسرقتها وتعريض حياتها للخطر، ورفضت التنازل عن المحضر والتصالح وتسلمت المضبوطات.

وقال المتهم إنه اعتاد مزاولة نشاطا إجراميا، وتخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، حيث يختار ضحاياه بعناية ممن يرى فيهم علامات الثراء.

خطف الحقيبة من سيدة اعتقد أنها ليست مصرية

وأضاف أنه شاهد سيدة يبدو عليها أنها ليست مصرية، فاعتقد أن الحقيبة التي تحملها تمتلئ بالخيرات من أموال وذهب، فعزم على خطفها ثم تحين الفرصة المناسبة وما أن اقترب منها خطف الحقيبة وفر هاربًا.


وأشار المتهم إلى أنه بفتح الحقيبة لم يجد فيها “مغارة علي بابا”، كما كان يعتقد، بل كل ما وجده جواز سفر المجني عليها وسماعة هاتف محمول ومبلغ مالي لا يجاوز الـ 100 دولار.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وبحسب أقوالها، كانت الحقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وجواز السفر الخاص بها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية.

وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول النيابة العامة

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