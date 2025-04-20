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رياضة

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد خوض مباراة صن داونز (فيديو)

بعثة الأهلي تصل للقاهرة،
بعثة الأهلي تصل للقاهرة، فيتو

الأهلي، وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من: الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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