مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة ليست مجرد فرض ديني، بل هي عمود أساسي في حياة المسلم، تجمع بين العبادات الروحية والنشاطات الجسدية، وتؤدي الصلاة دورًا محوريًا في تهذيب النفس وتقويم السلوك، وهي الوسيلة التي يتصل بها الإنسان بخالقه يوميًا.

فقد فرضت الصلاة على المسلمين لتكون جسرًا يربط بين العبد وربه، ولتكون وسيلة لتنقية النفس من الذنوب والخطايا، ولتوجيه المؤمن نحو الخير والصلاح.

أهمية الصلاة تتجلى في كونها تذكر المسلم بربه خمس مرات في اليوم، مما يعزز من تواصله الروحي ويجعله أكثر ارتباطًا بالله. الصلاة هي الوقت الذي يتوقف فيه المسلم عن مشاغله اليومية، ويتفرغ لعبادة الله، فيستمد من خلالها الطاقة الروحية التي تساعده على مواجهة تحديات الحياة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (سورة النساء: 103). هذا يدل على أن الصلاة هي وقت محدد يجب على المسلم الالتزام به، مما يعزز من روح النظام والانضباط في حياة المسلم.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 3:47 ص

• الظهر: 11:53 ص

• العصر: 3:29 م

• المغرب: 6:27 م

• العشاء: 7:50 م

الإسكندرية:

• الفجر: 3:49 ص

• الظهر: 11:58 م

• العصر: 3:36 م

• المغرب: 6:34 م

• العشاء: 7:58 م

أسوان:

• الفجر: 3:54 ص

• الظهر: 11:47 ص

• العصر: 3:14 م

• المغرب: 6:13 م

• العشاء: 7:30 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 3:42 ص

• الظهر: 11:49 ص

• العصر: 3:26 م

• المغرب: 6:24 م

• العشاء: 7:47 م

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

إن من أهمية الصلاة وعظمتها عند الله أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد: بصلاته. فإن صلحت؛ فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت؛ فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، والنسائي واللفظ له، وصححه الألباني.

وقد يعتري المرء فتور عن الطاعات، وضعف عن الجد فيها. فللنفس إقبال وإدبار، لكن لا بد من المحافظة على الفرائض في كل حال.

وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن عمر -رضي الله عنه وأرضاه- قال: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا. فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. اهـ.

وقد أشار ابن القيم إلى أن الفتور يتخلل حياة المسلم أحيانا، فإن التزم بالفرائض ولم يقرب المحرمات، رجي له أن يعود خيرا مما كان.

وعليه أن يلجأ إلى الله -تعالى- ويتضرع إليه، ولا ييأس من روح الله تعالى.

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