الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محمد العدل يهاجم هيئة تنشيط السياحة.. لهذا السبب

محمد العدل
محمد العدل

هاجم المنتج الفني محمد العدل هيئة تنشيط السياحة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك بعد انسحاب هيئة تنشيط السياحة من دعم المهرجان.

وكتب العدل: "والله عيب ومش قادر استوعب ايه النشاط اللى ممكن تدعموه أكتر من مهرجان بهذا النجاح، هذا التحقق،  وسعيه لتنشيط السياحة ودعمه للموهوبين من شباب هذا الوطن واحتلاله لمكانة دولية يتحدث عنها القاصي والداني".

وكانت قد نشرت إدارة المهرجان بيانًا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك ينص على: "في الوقت الذي تستعد فيه إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تنظيم دورته الجديدة، كونه أحد أبرز الفعاليات الثقافية والسينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا.

ورغم الجهود التي تبذلها إدارة المهرجان في هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن هيئة تنشيط السياحة قد قررت سحب الدعم الذي كان مخصصًا للمهرجان منذ سنوات دون إعلان سبب واضح، وهو ما يُعد أمرًا محبطًا بالنسبة لنا، خاصة في ظل الدور الهام الذي يلعبه المهرجان في جذب السياحة وتعريف العالم بتراث وثقافة بلدنا الغالي مصر.

وتابع البيان: المهرجان الذي تشارك فيه 40 دولة هذا العام يبذل جهودا مضنية لتصدير صورة سياحية وثقافية مشرفة عن مصر، في إطار جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بدعم الفن والثقافة، ورغم ميزانيته المحدودة، يسير المهرجان بخطى ثابتة على مستوى دعم الأفلام القصيرة، وقد استطاع الحصول على اعتراف كبير بتأهل الأعمال الفائزة به للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار المرموقة.

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هيئة تنشيط السياحة محم العدل المنتج محمد العدل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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