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أخبار مصر

لليوم الثاني، انطلاق فاعليات الدورة 51 من مؤتمر العمل العربي

مؤتمر العمل العربي،
مؤتمر العمل العربي، فيتو
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تواصل منظمة العمل العربية لليوم الثاني فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، وتعد المنظمة، "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُشارك في الفعاليات المنعقدة في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و18 وزيرَ عمل عربيًّا، كما يحضر 440 مشاركًا من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.

وتناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها،  تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيري، والذى يأتى هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادى كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية".

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الامانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الدول العربية منظمة العمل العربية منظمة العمل العربي

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